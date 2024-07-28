Kayseri’de düğün magandasına gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Oruçreis Mahallesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşüren D.A. (21) yakalandı.



D.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise; 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde sürecektir" ifadelerine yer verildi.