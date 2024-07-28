Kayseri’de düğün magandasına gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş eden bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kayseri’de düğün magandasına gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Oruçreis Mahallesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşüren D.A. (21) yakalandı.

D.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise; 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkan Video

Çin aromasıyla sahte zeytinyağına dikkat!

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’da denizin rengi değişti

Zonguldak’da denizin rengi değişti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...