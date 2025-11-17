Kayseri'de düğün yemeği zehirledi: 74 kişi hastaneye başvurdu

İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme sürüyor.