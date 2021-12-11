Kayseri'de eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de bir kişi, eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 11.12.2021 - 16:26

Kayseri'de eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

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'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya D. ile eşi Hörmet D. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaya D., bir süre sonra eşi ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S.'yi bıçaklayarak, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kaya D. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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