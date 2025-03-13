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Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu

Kayseri'de boş bir arazide park halindeki otomobilin yanında, bir kişi ölü, 3 kişi ise baygın olarak bulundu. 3 kişi gözaltına alınırken, üzerlerinden uyuşturucu çıktığı iddia edildi.

Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu

Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti.

Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, E.B, R.Ç. ve A.B.’yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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