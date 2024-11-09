Kayseri'de ev yangını: 1 ölü

Kayseri'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de ev yangını: 1 ölü
Foto: Arşiv

Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde, A.Ç'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadaki vatandaşlar, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yangında, evinde dumandan etkilenen A.Ç. hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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