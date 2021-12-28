Kayseri'de ev yangını: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı.



Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.



Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

