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Kayseri'de ev yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, üçü çocuk dört kişi dumandan etkilendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 04:22

Kayseri'de ev yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Suriye uyruklu anne Y.H.Ö. ile çocukları F.Ö, H.Ö. ve U.Ö, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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