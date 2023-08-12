Kayseri'de faciadan dönüldü: Freni patlayan kamyon ilçe meydanına uçtu

İlçede bulunan Kozan Caddesi üzerinde seyreden Kalender G. idaresindeki buğday yüklü kamyonun freni patladı. Bir süre cadde üzerinde seyreden kamyon, meydana uçarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kalender G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonette vinç yardımı ile kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MEYDANIN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ



Öte yandan, kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve meydanın boş olması faciayı engelledi.