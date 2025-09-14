Kayseri'de feci kaza: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü

Kayseri'de N.Ö. (19) idaresindeki otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde kadın sürücü B.Ö. (32) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...