Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'de A.C.D. idaresindeki 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, Develi ilçesi Güneyaşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağılık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan yolcu A.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

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