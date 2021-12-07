Kayseri'de feci kaza: Anne ve baba hayatını kaybetti, çocuk yaralı

Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı TIR'la çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.