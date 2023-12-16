Kayseri'de feci kaza: Araçta sıkışan şoförü ekipler çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İ.Y'nin idaresindeki otomobil ile M.A.Ö'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan M.A.Ö.'yü çıkardı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.