Gayrimenkul danışmanı Rabia kaza kurbanı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında, M.N.D. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Araçlardan biri kaza sonrası tramvay direğine çarptı. Kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler’in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

