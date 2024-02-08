Kayseri'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.



Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.



3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.