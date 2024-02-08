Kayseri'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil -Ankara kara yolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'de feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı - 1

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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