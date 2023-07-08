Kayseri'de feci kaza | Vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birol D. yönetimindeki vinçli kamyon, Nuh D. (65) yönetimindekihafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Nuh D. hayatını kaybederken, vinçli kamyonun sürücüsü Birol D. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, Nuh D.’nin cansız bedeni ise Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.