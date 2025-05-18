Kayseri'de feci olay: 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Kayseri'de feci olay: 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde 1,5 yaşındaki M.E.A. 5. kattan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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