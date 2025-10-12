Kayseri'de feci olay: Çatıdan beton zemine düştü
Kayseri'de bir kişi, evinin çatısından beton zemine düşerek yaralandı.
Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol ettiği sırada beton zemine düşen kişi yaralandı.
Bir süre önce Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T. (55), kontrol için çatıya çıktığı sırada sağanak başladı.
Sağanak nedeniyle çatıda dengesini kaybeden Y.T, beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Yaralanma
- Kayseri Melikgazi
- Düşme