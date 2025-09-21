Kayseri'de feci olay: Kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi

Kayseri'de bir grup dağcı, tırmanış için Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Melikgazi ilçesindeki Kırlangıç Vadisi'ne gitti.

Grupta yer alan Nurettin Özcan (47) tırmanış esnasında kayalıklardan düştü.



Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.