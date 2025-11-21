Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç subay yakalandı
21.11.2025 21:23
DHA
Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası bulunan ihraç subay yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte rutin uygulama yaptı.
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde polisin yaya devriyesi sırasında yapılan kontrollerde FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve meslek ihraç edilen subay M.B., yakalandı.
FETÖ firarisi M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.