Kayseri'de FETÖ operasyonu. 54 kişi tutuklandı
20.02.2026 03:20
Anadolu Ajansı
4 ildeki operasyonlarda 70 kişi gözaltına alınmıştı.
Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'deki baskınlarda gözaltına alınan 70 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.