Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T., Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.

Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

