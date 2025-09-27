Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T., Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.
Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Firari Hükümlü
- Kayseri
- Firari Fetö'cü