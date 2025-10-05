Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (57) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

