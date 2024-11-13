Kayseri'de firari iki hükümlü yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu satma ve kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. (40) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.K.'yi (24) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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