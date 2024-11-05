Kayseri'de firari iki hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (35) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C.Ö'nün (25) saklandığı adresler tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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