Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz (52), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.



Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi.

Saldırıya uğrayan Azim Deniz Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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