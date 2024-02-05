Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz, evinin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan gazeteci hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı

'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz (52), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi.

Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı - 1 Saldırıya uğrayan Azim Deniz

Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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