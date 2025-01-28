Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan sanığa 2 yıl 10,5 ay hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı.



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir." dedi.



Müşteki avukatı ise esasa ilişkin beyanında, indirim verilmeksizin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın kararla birlikte tutuklanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık A.T'ye "kasten yaralama" suçundan 16 ay 15 gün ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis verdi.



Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden, 5 Şubat 2024'te, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan Azim Deniz hastaneye kaldırılmış, kaçan A.T. ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

