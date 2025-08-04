Kayseri'de genç kadının şüpheli ölümü

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 13 katlı binanın 8'inci katından düşen 24 yaşındaki bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de genç kadının şüpheli ölümü

'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 13 katlı binanın 8'inci katında oturan N.G. (24) isimli kadın iddiaya göre pencereden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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