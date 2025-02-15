Kayseri'de hafif ticari araç iş makinesi ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç iş makinesiyle çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de hafif ticari araç iş makinesi ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

H.D'nin kullandığı 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç, H.I. idaresindeki iş makinesi -Malatya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

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