Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sürücü gözaltına alınırken yaya da hayatını kaybetti.
Melikgazi'de M.K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İncelemede, S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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