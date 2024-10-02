Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sürücü gözaltına alınırken yaya da hayatını kaybetti.

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Melikgazi'de M.K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede, S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Okulda milyonluk vurgun iddiası: Müdür hakkında soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...