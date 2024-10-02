Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Melikgazi'de M.K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İncelemede, S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.