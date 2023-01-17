Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: 15 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda Onur K. yönetimindeki belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sancak G.'nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.
Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada otobüslerde bulunan 15 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü Onur K. ise araçta sıkıştı.
İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Onur K. ise itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.