Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: 15 yaralı

Kayseri'de büyükşehir belediyesi otobüsünün, özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: 15 yaralı

'nin Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda Onur K. yönetimindeki belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sancak G.'nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada otobüslerde bulunan 15 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü Onur K. ise araçta sıkıştı.

Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: 15 yaralı - 1

İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı: 15 yaralı - 2

Onur K. ise itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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