Kayseri'de hurdacıda yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

, işletmede hasara neden oldu.

