Kayseri'de hurdacıda yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Yangın, işletmede hasara neden oldu.