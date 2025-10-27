Kayseri'de huzur operasyonu: 67 şüpheli yakalandı

Kayseri'de aranan şüphelilerin bulunması için 827 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. Denetimde aranan 67 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-4" operasyonu gerçekleştirdi.

827 personelin katıldığı operasyonda, 16 bin 523 kişi, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 35 fişek, hacizli otomobil ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

