Kayseri'de iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde S.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada İ.Y. (29) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.