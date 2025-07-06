Kayseri'de iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde S.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada İ.Y. (29) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Kayseri