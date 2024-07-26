Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Samet D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B. (69) yönetimindeki 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Samet D. ile eşi Leman D. olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can D. (14) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.