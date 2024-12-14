Kayseri'de inşaatta iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta saat 11.00 sıralarında inşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada iskele tamamen çöktü.

Olayda 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırdı.

O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.