Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.
Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı'nda fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, dün saat 23.00 sıralarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kavuncu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi. Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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