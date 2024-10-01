Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

'de Osman Kavuncu Bulvarı'nda fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, dün saat 23.00 sıralarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kavuncu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi. Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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