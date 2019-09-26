Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Orhan Alp'in (39) kullandığı servis midibüsü, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile 24 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılar, kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.
Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de iddiaya göre işçi servisi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralı
Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.