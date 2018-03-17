Mevlana Mahallesi'ndeki bir inşaattın 13. katında işçi olarak çalışan 30 yaşındaki İlhan Ardıç, dinlenmek için çıktığı iskelede dengesini kaybederek düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ardıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ardıç'ın cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kayseri'de iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'nin Talas ilçesinde, inşaatın 13'üncü katında kurulu iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir inşaattın 13. katında işçi olarak çalışan 30 yaşındaki İlhan Ardıç, dinlenmek için çıktığı iskelede dengesini kaybederek düştü.