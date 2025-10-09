Kayseri'de izinsiz kazıya suçüstü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada, 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Kaçak Kazı
- Kayseri Yeşilhisar
- Türkiye