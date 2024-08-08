Kayseri'de jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

Kayseri'de jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

İl Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde cayrokopterle yaklaşık 2 saat süren denetim yaptı.

Denetimlerde kontrol edilen 252 araç ve sürücüsünün 18'ine, çeşitli ihlallerden ve eksiklerinden dolayı 35 bin 161 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Jandarmanın denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Bilecik'te bir apartman dairesinde yangın

Bilecik'te bir apartman dairesinde yangın

Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü

Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü

Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulundu

Kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...