Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Kayseri'de Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ç.Y., O.B., Ö.D. ve G.A. suçüstü yakalandı.

Ekipler, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...