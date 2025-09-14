Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Kayseri'de Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ç.Y., O.B., Ö.D. ve G.A. suçüstü yakalandı.



Ekipler, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.