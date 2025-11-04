Kayseri’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
04.11.2025 15:54
Son Güncelleme: 04.11.2025 19:44
DHA
Kayseri’de kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, ekipleri iki kişinin temin ettikleri kaçak sigaraları kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda polisin durdurduğu TIR’da C.B. (48) ve R.Ç. (39) yakalandı. Yapılan aramalarda 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.