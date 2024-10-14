Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve kaçak cep telefonlarının şehre getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda D.M. (25), T.Ç. (38) ve A.Ç. (35) isimli şüpheliler yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el konulurken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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