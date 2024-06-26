Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiperi, nitelikli yağma, tehdit, bedelsiz senet kullanma, suç delilerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarının işlendiği gerekçesiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 525 bin lira değerinde senet, 4 imzalattırılmış boş senet, ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği, 823 fişek, 2 bıçak ve jop ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.A. (27), H.A. (22) ve A.Y'nin (43) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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