Kayseri'de kadınlara para karşılığı falakada ilk duruşma ertelendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kadınları para karşılığı 'falaka'ya yatırdığı ortaya çıkan kişi hakkında açılan davada ilk duruşma sanık ve eşinin katılmaması sonucu ertelendi.

Olay, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırdıktan sonra gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdı.

GÜZELE 500, ÇİRKİNE 250 LİRA

Erkan T, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T, falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T, başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi.

Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T, gözaltına alındı.



'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'



10 yıldır evli olduğunu söyleyen Erkan T, emniyetteki ifadesinde, "Görüntüler kadınların rızası ile çekildi. İsimlerini bile hatırlamadığım kadınlarla sosyal medyada tanıştım. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım'' dedi.

Erkan T, görüntülerdeki kadınlara para verdiğini ve bunu da internet fenomeni olmak için yaptığını söyledi.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Ancak beklenen sonuç Erkan T'nin planladığı gibi olmadı.

Çektiği görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Soruşturma kapsamında Erkan T'nin eşi H.T'nin de ifadesine başvuruldu.



H.T. ifadesinde, "Erkan T. ile olan 10 yıllık evliliğimizden iki de çocuğumuz var. Görüntülerdeki kişilerden birisi de benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım'' dedi.



H.T, falakaya yatırılan diğer kadınlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla haberdar olduğunu söyledi.



H.T, eşinden şikayetçi olmadığı gibi diğer kadınlar da şikayet için başvuruda bulunmadı.

SERBEST BIRAKILDI



Adliyeye sevk edilen Erkan T, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



KAMU DAVASI AÇILDI



Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında, eşi H.T'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Erkan T'nin yargılanmasına başlandı.



Davanın ilk duruşmasına sanık Erkan T. ile müşteki eşi katılmadı.



Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile eksiklerin de giderilmesi için duruşmayı erteledi.