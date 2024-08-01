Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru bir kedi bulundu. Olayla ilgili olarak polise ihbarda bulunan hayvanseverler, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

’de yavru bir kedi, kafası kesilmiş halde bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde meydana geldi.

Hacılar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu, yaşadığı apartmanın bahçesinde beslediği yavru kedilerden birini, kafası kesilmiş olarak buldu.

Tunalıoğlu, durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

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