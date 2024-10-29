Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. hayatını kaybetti, otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sabah saatlerinde Ejder D. idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen 38 SZ 209 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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