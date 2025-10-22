Kayseri'de kanlı pusu: Bir ağır yaralı

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. aralarında husumet bulunan E.K.'ya evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.