Kayseri’de kar maskeli cinsel saldırı

Kayseri’de kar maskesi takan M.K. isimli kişi, takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Polisin güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliğini belirlediği şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kayseri’de kar maskeli cinsel saldırı

’de bir kişi, kar maskesi takıp takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis, saldırganı yakalamak için özel birim kurdu.

70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti.

Kayseri’de kar maskeli cinsel saldırı - 1

Operasyon düzenleyen ekipler adının M.K. olduğu belirlenen saldırganı, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.K’nin işlemleri sürüyor.

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