Kayseri’de kar maskeli cinsel saldırı

Kayseri’de bir kişi, kar maskesi takıp takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen polis, saldırganı yakalamak için özel birim kurdu.



70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti.