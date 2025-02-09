Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara 130 personel ve 63 araçla destek veren ekipler, Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 13, Develi'de 7, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 6, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 30, Sarıoğlan'da 6, Sarız'da 6, Talas'ta 8, Tomarza'da 8, Yahyalı'da 2 ve Yeşilhisar ilçesindeki 3 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin 856 kilometrede yaptığı çalışmayla 107 mahallenin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Tipi ve nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

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